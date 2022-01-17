Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
В частности, противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергическая реакция, а также поствакцинальные осложнения.
Временными противопоказаниями к вакцинации являются острые инфекционные и вирусные заболевания.
Также Мурашко заявлял, что риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» увеличился до пяти раз.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.