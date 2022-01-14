Мурашко заявил о росте риска повторно заболеть COVID-19 из-за «омикрона»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» увеличился до пяти раз.

Видео брифинга опубликовано в Telegram-канале правительства России.

Мурашко отметил, что при других штаммах риск повторного заболевания составлял «менее 1%, в пределах 0,74%».

«Сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня», — сказал министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.