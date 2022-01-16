Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал о назальной вакцинации от коронавируса
«Назальная вакцина — двухкомпонентная», — рассказал учёный в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что, если применять назальную вакцину как бустер, то достаточно будет одного компонента.
Ранее Гинцбург заявил, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутника Лайт» можно применять совместно.
Выпуск назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года.
Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.