Гинцбург рассказал о комбинации назальной вакцины и «Спутника Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутника Лайт» можно применять совместно.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — цитирует РИА Новости заявление учёного.

Ранее Гинцбург заявил, что дополнительно привитый назальной вакциной против коронавирусной инфекции не будет распространителем вируса.

Также он рассказал, что сам привился отечественной назальной вакциной от коронавирусной инфекции.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.