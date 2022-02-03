Врач-терапевт Прокофьев призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикроне»

Врач-терапевт Денис Прокофьев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» призвал людей не расслабляться из-за лёгкости течения болезни при штамме «омикрон» коронавируса.

«Очень рано расслабилось мировое сообщество, потому что мы столкнулись с «омикроном». Все увидели, что он переносится достаточно легко», — сказал он.

По его словам, даже у «омикрона» есть много долгоиграющих последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.

«Есть очень много последствий, это так называемый лонг-ковид. Когда у человека нарушается работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию», — отметил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».