Врач-терапевт Прокофьев призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикроне»

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Врач-терапевт Денис Прокофьев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» призвал людей не расслабляться из-за лёгкости течения болезни при штамме «омикрон» коронавируса.
Врач-терапевт Прокофьев призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикроне»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Очень рано расслабилось мировое сообщество, потому что мы столкнулись с «омикроном». Все увидели, что он переносится достаточно легко», — сказал он.

По его словам, даже у «омикрона» есть много долгоиграющих последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде.

«Есть очень много последствий, это так называемый лонг-ковид. Когда у человека нарушается работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию», — отметил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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