Жители Петербурга смогут закрывать больничные дистанционно с 4 февраля

Жители Санкт-Петербурга смогут закрывать больничные дистанционно с 4 февраля.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Для закрытия больничного нужно позвонить в службу 122 или воспользоваться порталом «Здоровье петербуржца».

С 3 февраля в большинстве районов города уже открыта электронная запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. Время работы инфекционных боксов в ряде поликлиник увеличили.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».