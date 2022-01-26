В центре Гамалеи планируют испытать вакцину от COVID-19 на основе «омикрона» и «дельты»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи готовится к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«В ближайшее время, через неделю или две, возможно, раньше, мы намерены подать пакет документов в Минздрав на проведение клинических исследований этой вакцины», — цитирует Гинцбурга Интерфакс.

По его словам, «это инъекционная вакцина, которая будет состоять из «омикрона» и «дельты» и «делается на случай, если одновременно будут циркулировать два штамма».

В настоящее время, по данным Гинцбурга, около 45% выявленных в России случаев коронавируса приходятся на штамм «омикрон» и 55% — на штамм «дельта».

Ранее Гинцбург сообщил, что на исследование вакцины от COVID-19 для детей 6—11 лет потребуется около трёх месяцев.

Он также заявил о необходимости привить от коронавируса 70—80% детей.