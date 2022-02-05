Эксперт рассказала о быстром течении заболевания штаммом «омикрон»

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Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о быстром течении заболевания штаммом «омикрон» коронавируса.
Эксперт рассказала о быстром течении заболевания штаммом «омикрон»
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«В связи с тем, что заболевание сейчас завершается гораздо быстрее, мы увидели возможность (и это имеется в постановлении) сокращения периода наблюдения и для тех, кто имеет симптоматику, для тех, кто заболел», — цитирует её Интерфакс.

Она отметила, что при «омикроне» сокращается инкубационный период заболевания: сейчас он в среднем составляет 2—3 дня, в редких случаях — 5—7 дней.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сравнил эпидпроцесс при штамме коронавируса «омикрон» с сезонным ОРВИ.

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