Роспотребнадзор: изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 отменят после 6 февраля

Роспотребнадзор сообщил, что обязательная изоляция для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 отменяется после 6 февраля.

Об этом информирует РИА Новости.

В Роспотребнадзоре объяснили, что постановление ведомства об отмене карантина для контактных вступает в силу с 6 февраля.

«При этом так как норма носит процессуальный характер, она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что для тех, кто уже находится на изоляции как контактный, после 6 февраля изоляция отменяется.

Ранее сообщалось, что в России в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.