Основанием для перевода классов на дистант будет заболевание 20% детей коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России.
В пресс-службе объяснили, что изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания «омикроном», схожим с ОРВИ.
«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка», — цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об отмене ранее введённого карантина по COVID-19 в школьных классах и группах детсадов в Москве.
В оперштабе рассказали, что в дальнейшем по решению образовательного учреждения класс или группа будут переводиться на карантин в случае отсутствия из-за болезни 20% и более детей.