Основанием для перевода классов на дистант будет заболевание 20% детей коронавирусом

Короткая ссылка
Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода классов школ или групп детских садов на дистанционный режим обучения теперь будет считаться отсутствие 20% и более детей в коллективе из-за заболевания коронавирусом.
Основанием для перевода классов на дистант будет заболевание 20% детей коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что такое решение принято в связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России.

В пресс-службе объяснили, что изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания «омикроном», схожим с ОРВИ.

«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка», — цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об отмене ранее введённого карантина по COVID-19 в школьных классах и группах детсадов в Москве.

В оперштабе рассказали, что в дальнейшем по решению образовательного учреждения класс или группа будут переводиться на карантин в случае отсутствия из-за болезни 20% и более детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить