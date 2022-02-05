Основанием для перевода классов на дистант будет заболевание 20% детей коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода классов школ или групп детских садов на дистанционный режим обучения теперь будет считаться отсутствие 20% и более детей в коллективе из-за заболевания коронавирусом.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что такое решение принято в связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России.

В пресс-службе объяснили, что изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания «омикроном», схожим с ОРВИ.

«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка», — цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об отмене ранее введённого карантина по COVID-19 в школьных классах и группах детсадов в Москве.

В оперштабе рассказали, что в дальнейшем по решению образовательного учреждения класс или группа будут переводиться на карантин в случае отсутствия из-за болезни 20% и более детей.