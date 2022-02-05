Оперштаб сообщил об отмене карантина по коронавирусу в школах и детсадах в Москве

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил об отмене ранее введённого карантина по COVID-19 в школьных классах и группах детсадов в Москве.
Оперштаб сообщил об отмене карантина по коронавирусу в школах и детсадах в Москве
  • РИА Новости

В оперштабе объяснили, что Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19.

«Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что очные занятия для групп детсадов и классов школ в Москве, которые находились на карантине, возобновят с 7 и 8 февраля. При этом по инициативе родителей действующий карантин могут продлить до предписанного ранее срока.

В сообщении говорится, что в дальнейшем по решению образовательного учреждения класс или группа будут переводиться на карантин в случае отсутствия из-за болезни 20% и более детей.

Ранее сообщалось, что в Москве срок лечения коронавируса сокращается до семи дней, правило распространяется на тех, чей диагноз будет поставлен с 6 февраля.

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