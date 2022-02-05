Роспотребнадзор описал правила выписки при лечении пациентов с COVID-19 более семи дней

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В Роспотребнадзоре заявили, что, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
Роспотребнадзор описал правила выписки при лечении пациентов с COVID-19 более семи дней
  • РИА Новости

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению)... осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в России отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

1 февраля Минтруд России рекомендовал  перевести на удалёнку максимально возможное число работников.

В конце января врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с Nation News высказался по поводу возможного развития ситуации с пандемией.

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