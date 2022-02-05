Роспотребнадзор описал правила выписки при лечении пациентов с COVID-19 более семи дней
- РИА Новости
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению)... осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней», — говорится в документе.
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