«В преддверии возможных новых вспышек»: Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в России

У России есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии COVID-19, который вызван распространением штамма «омикрон», заявил российский лидер Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова также подчеркнула, что страна не сможет избежать нового эпидемического подъёма, а первым с ростом заболеваемости из-за омикрон-штамма столкнётся Московский регион. При этом правительство прорабатывает дополнительные меры по борьбе с COVID-19. Соответствующий доклад будет представлен до конца недели.

Россия должна быть готова к возможному росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что тема борьбы с COVID-19 «не оставляет в покое... весь мир». В частности, он упомянул ситуацию в США, где за сутки выявляют свыше 1 млн заболевших на фоне распространения штамма «омикрон».

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 3 по 9 января в мире более 15 млн человек заболели COVID-19, что стало новым антирекордом. Кроме того, глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что более 50% населения Европы будет инфицировано омикрон-штаммом в ближайшие шесть — восемь недель.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня — в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — сказал Путин.

В этой связи он призвал регионы готовиться к возможной вспышке заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма.

«Для того чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода: федеральных, региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом его витке. Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться», — заметил президент РФ.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что «первый удар» новая мутация SARS-CoV-2 нанесёт по Московскому региону.

«Мы уже сейчас понимаем (и эта очевидность, к сожалению, присутствует), что нового эпидемического подъёма нам не избежать. Но у нас задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула она.

Голикова также отметила, что правительство прорабатывает «дополнительные мероприятия срочного реагирования» на случай ухудшения эпидемиологической ситуации из-за омикрон-штамма: «Мы предполагаем, что такие предложения будут сформулированы нами до конца этой недели».

При этом, по её словам, в России уже выявлено 698 случаев заболевания новой мутацией COVID-19, тогда как уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 63,2%

Согласно данным оперштаба, суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в РФ составил 17 946. Наибольшее количество новых эпизодов было зарегистрировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Московской области (1238). Общее число выявленных случаев коронавируса за всё время — 10 702 150.

Также за минувшие сутки было зарегистрировано 745 летальных исходов. Всего в России скончались 318 432 пациента с COVID-19. Выздоровели 9 758 364 человека (26 346 — за последние сутки).

Накануне главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о рисках «очень интенсивного» распространения омикрон-штамма. По её словам, при неблагоприятном сценарии возможен рост числа ежедневно выявляемых случаев в стране до шестизначных цифр.

Также 11 января в России была зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм. Она была разработана в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Федерального медико-биологического агентства. Её предназначение — использование в клинической лабораторной диагностике.

«Разработанный набор реагентов позволяет за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта». Актуальность разработки данного набора продиктована необходимостью быстрой детекции нового варианта «омикрон» на фоне его молниеносного распространения и вытеснения циркулирующего в настоящее время варианта «дельта», — заявил заместитель директора ЦСП ФМБА России Герман Шипулин.

По его словам, это уникальное медицинское изделие поможет наладить в стране мониторинг циркуляции омикрон-штамма, что позволит улучшить проведение противоэпидемических и клинических мероприятий.

Признание «Спутника V» в ЕС

Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам продолжают процедуру постепенной экспертизы российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе фармацевтического регулятора ЕС.

Также было подтверждено, что европейские специалисты в 2021 году провели проверки клинической и производственной практики препарата. Подробная информация об этих мероприятиях будет содержаться в финальном докладе EMA, который опубликуют по окончании процедуры оценки вакцины.

«Экспертиза продолжается. ЕМА сможет предметно говорить о возможных сроках принятия решения (по одобрению вакцины в ЕС. — RT), когда целевая группа ЕМА предложит разработчику подать в агентство заявку на получение регистрационного удостоверения. Такое предложение будет учитывать надёжность полученных в результате процедуры постепенной экспертизы данных», — приводит сообщение РИА Новости.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил «положительное заключение» от экспертов EMA относительно клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 11 января сообщил замдиректора центра Денис Логунов. По его словам, теперь процесс признания российского препарата находится «на стадии гармонизации производственных стандартов».

Напомним, Россия обратилась в Европейское агентство лекарственных средств для регистрации «Спутника V» в Евросоюзе 29 января 2021 года. В конце апреля был завершён первый этап экспертизы вакцины. В июне сообщалось, что инспекторы EMA завершили проверки площадок, на которых производится «Спутник V». В августе в РФПИ заявили, что процесс одобрения российской вакцины «идёт в положительном и профессиональном ключе». В сентябре в EMA заявили о необходимости получения дополнительных данных по «Спутнику V».