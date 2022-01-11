«Возможен рост случаев COVID-19 до шестизначных цифр»: Попова рассказала о рисках из-за распространения омикрон-штамма

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, прежде всего из-за распространения нового штамма, и подчеркнул необходимость быть готовыми к любому развитию событий. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном сценарии возможен рост количества ежедневно выявляемых случаев в России до шестизначных цифр. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, напомнив, что это единственный способ защитить себя от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, в ходе которого отметил стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, прежде всего из-за распространения нового штамма, и подчеркнул необходимость быть готовыми к любому развитию событий. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом и при несоблюдении эпидемиологических требований возможен рост количества выявленных случаев в России до шестизначных цифр.

Мишустин подчеркнул, что большую роль для борьбы с распространением вируса играет своевременное тестирование, которое позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей, а также вакцинация от COVID-19.

«Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта — и за этим внимательно следит президент — могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надёжный способ борьбы с распространением инфекции», — подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие новогодние праздники в столице не наблюдалось критического роста заболеваемости. Вместе с тем он также заметил, что в соседних государствах наблюдается взрывной рост заболеваемости из-за нового штамма «омикрон».

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«В Москве, к сожалению, уже появилось значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон». И это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — рассказал Собянин.

На этом фоне он отметил необходимость мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население для вакцинации.

«Вполне возможно, мы столкнёмся с более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий», — подчеркнул градоначальник.

На сложную обстановку по коронавирусу в ряде стран обратил внимание и глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что в некоторых государствах количество новых случаев доходит до более чем миллиона в сутки, в связи с чем в России система готовности разворачивается в полном объёме.

«Мы держим 30% коек сегодня в резерве, с возможностью разворачивания. Сегодня у нас на госпитализации находятся 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии, почти 3,8 тысячи пациентов — на искусственной вентиляции лёгких», — рассказал Мурашко.

Он также подчеркнул, что ограничительные и профилактические меры, в частности вакцинация, — это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения. Министр сообщил, что совместное исследование Центра Гамалеи и итальянского Института Спалланцани показало, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» позволяет защититься от «омикрона».

Кроме того, по словам Мурашко, заявления о том, что «омикрон» даёт не столь тяжёлое течение, как штамм «дельта» не соответствуют действительности.

«Реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки (мы контактируем с нашими коллегами за рубежом) заполнены, и, конечно, непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных», — заметил министр.

«Призываю граждан пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Это просто и безопасно», — сказал Мурашко.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за первую неделю нового года заболеваемость COVID-19 снизилась на 19,4%. При этом ведомство наблюдает признаки ухудшающейся эпидситуации, которые заключаются в том, что в 35 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский, сказала она.

Говоря о распространении омикрон-штамма, она отметила, что, если сравнивать по количеству стран, выявивших его у себя, и по количеству наблюдений, «это увеличение в 9 раз с 20 декабря».

«При этом число случаев заболевания коронавирусом на 10 января, например, в Соединённых Штатах Америки составило 308 тыс. в сутки, во Франции — 296 тыс. в сутки, в Италии — 155 тыс. в сутки, в Великобритании — 141 тыс. в сутки. Безусловно, это взрывной рост, и обусловлен он высококонтагиозным штаммом «омикрон», — заявила Попова.

По её словам, на данный момент в национальной базе данных РФ есть информация о 305 гражданах, у которых был выявлен «омикрон». Данный штамм был обнаружен в 13 российских субъектах — это Москва, Московская область, Ростовская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская и Нижегородская области.

АГН «Москва»

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«Уже сегодня достаточно широкое выявление штамма «омикрон» на территории РФ. Это ещё раз подчёркивает риски, о которых сегодня уже говорилось и которые сегодня абсолютно реальны на территории России, — риски очень интенсивного роста случаев заболевания», — заметила Попова.

По словам главы ведомства, российскими учёными уже доказано, что омикрон-штамм заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса, у него также более короткий инкубационный период, и он быстрее распространяется.

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с COVID-19, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», — подчеркнула Попова.