Умер 741 человек: в России выявлено 15 830 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время в стране полностью выздоровели 19 890 человек, 741 пациент скончался. Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что после новогодних праздников в России возможен рост числа случаев инфицирования COVID-19. В ведомстве также рассказали о постковидном синдроме, который может наблюдаться у некоторых переболевших коронавирусом.

В России за минувшие сутки было выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время в стране полностью выздоровели 19 890 человек, 741 пациент скончался.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419) и Московской области (1197).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 666 679. С начала пандемии в России вылечились 9 706 802 человека, 316 904 пациента с коронавирусом умерли.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки госпитализированы 708 человек, на ИВЛ находятся 456 пациентов.

Также по теме Содержит 46 мутаций: на юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса СМИ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса на юге Франции. По предварительным данным, разновидность выявлена у человека,...

10 января Минздрав Оренбургской области сообщил, что в регионе был выявлен первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что данный вариант COVID-19 был обнаружен у женщины, вернувшейся из Египта. С 4 января она и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под наблюдением медиков.

«Клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации», — рассказали в ведомстве.

В Нижегородской области первую заразившуюся омикрон-штаммом пациентку выписали из больницы.

«Карантин ей соблюдать не нужно. Все контактирующие с ней лица также проходили ПЦР-тестирование, результаты отрицательные, заболевших и госпитализированных нет», — сообщили в региональном минздраве.

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что к окончанию новогодних выходных в России возможен рост числа случаев COVID-19.

«Может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — цитирует его РИА Новости.

© AP Photo/Pavel Golovkin

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме, который может наблюдаться у некоторых переболевших коронавирусом.

В ведомстве пояснили, что постковидный синдром — это комплекс симптомов, которые беспокоят человека после перенесённого COVID-19, когда уже нет вируса и острых проявлений инфекции или её осложнений и завершён основной курс лечения, но пациент всё ещё не чувствует себя здоровым.

Такой диагноз врачи ставят только пациентам, не имеющим других заболеваний, которые могли бы вызвать нарушения. Чаще всего перенёсших коронавирус беспокоят одышка, нарушение обоняния и вкуса, повышенная утомляемость, раздражительность и расстройство пищеварения. В большинстве случаев симптомы проявляются у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

При этом у людей, вакцинированных от коронавируса, постковидный синдром менее выражен, он возникает гораздо реже и заканчивается намного быстрее.

«Коронавирус наиболее сильно действует на лёгкие, сердце, сосуды и нервную систему. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета», — заметили в ведомстве.

Продолжительность постковидного синдрома может составлять до полугода и более.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, в свою очередь, отметила, что наибольшее распространение COVID-19 наблюдаются среди детей.

«Среди детей — и именно в группах невакцинированных — мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжёлое течение заболевания», — заявила она.

Как отмечал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия коронавируса закончится в случае вакцинации 70% населения в течение шести месяцев.

«Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится. Потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — разъяснил учёный.

В свою очередь, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Sky News высказал мнение, что конец пандемии «не за горами», однако ближайшие три месяца будут сложными из-за вероятности новых всплесков заболеваемости, связанных в том числе с появлением новых штаммов.