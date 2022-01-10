В Забайкальском крае с 10 января ввели QR-коды при посещении торговых центров и магазинов
«Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что все непродовольственные магазины также будут обязаны требовать QR-код, но не при входе, а на кассе.
В Минэкономразвития региона пояснили, что жители Забайкалья, не имеющие QR-кода, могут беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».