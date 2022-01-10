Вирусолог Чепурнов рассказал о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.

«Будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одной и того же человека», — спрогнозировал Чепурнов.

Он пояснил, что омикрон-вариант в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции.

«Омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка», — рассказал вирусолог.

По его словам, базовое отличие омикрон-штамма от других вариантов заключается не только в обилии мутаций, но и тем, что в нём есть вставка.

Чепурнов добавил, что факт наличия вставки от другого вируса в «омикроне» может говорить о способности данного варианта обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».