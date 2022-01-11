Попова заявила, что при негативном сценарии число случаев COVID-19 станет шестизначным

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации с COVID-19 число ежедневно выявляемых в стране случаев коронавируса может стать шестизначным.
Попова заявила, что при негативном сценарии число случаев COVID-19 станет шестизначным
  • РИА Новости

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова отметила, что составляются разные прогнозы ситуации: краткосрочные, долгосрочные, пессимистичные и оптимистичные.

«И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в  пессимистичном варианте прогноз по возможному... растущему выявлению количества случаев... до шестизначных цифр на территории России при неблагоприятном развитии...», — сказала Попова.

Также Попова заявила о признаках ухудшения эпидситуации в России.

По её словам, в 35 российских регионах показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский.

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