Попова заявила, что при негативном сценарии число случаев COVID-19 станет шестизначным
- РИА Новости
В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова отметила, что составляются разные прогнозы ситуации: краткосрочные, долгосрочные, пессимистичные и оптимистичные.
«И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному... растущему выявлению количества случаев... до шестизначных цифр на территории России при неблагоприятном развитии...», — сказала Попова.
Также Попова заявила о признаках ухудшения эпидситуации в России.
По её словам, в 35 российских регионах показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский.