Регулятор ЕС завершил первый этап экспертизы вакцины «Спутник V»

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Регулятор ЕС завершил первый этап экспертизы вакцины «Спутник V»
  • AFP

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства, ждём отчёта и готовимся к инспекции на производственной площадке», — сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

По словам Мурашко, по этому вопросу идёт активная работа.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что проведение инспекции производственной практики вакцины «Спутник V» экспертами ВОЗ и ЕМА запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.

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