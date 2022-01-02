«Революционная разработка»: как создание Т-64 повлияло на развитие отечественных танков

2 января 1967 года приказом министра обороны СССР в арсенал советской армии официально вошёл основной боевой танк Т-64. Благодаря массе передовых на тот момент решений машина стала прорывным проектом. В частности, Т-64 получил принципиально новую компоновку, мощную гладкоствольную пушку, автомат заряжания, многослойную комбинированную защиту и улучшенные системы управления. К недостаткам танка относилась дороговизна производства и сложность обучения экипажа из-за большого количества новых, непривычных технических решений. Как считают эксперты, появление Т-64 позволило СССР разработать более совершенные танки, которые в модернизированных вариантах эксплуатирует армия России.

55 лет назад на вооружение советской армии был принят первый отечественный серийный основной боевой танк (ОБТ) Т-64 с гладкоствольной пушкой раздельного заряжания. Соответствующий приказ подписал министр обороны СССР Родион Малиновский.

Разработка машины стартовала во второй половине 1950-х годов. В материалах Минобороны России говорится, что новый танк должен был обеспечить существенное преимущество над зарубежными образцами.

Изделия, которые на тот момент стояли на вооружении ВС СССР, имели ряд недостатков, связанных с компоновкой, защищённостью от кумулятивных и бронебойно-подкалиберных снарядов, недостаточной точностью, скорострельностью и огневой мощью.

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По словам экспертов, перед руководством Советского Союза стоял выбор: продолжить модернизацию семейства танков Т-54 или запустить проект создания абсолютно новой боевой платформы. В итоге победила вторая точка зрения. Результатом долгой и кропотливой работы стал Т-64, разработанный коллективом конструкторского бюро Харьковского завода им. Малышева.

«По массе Т-64 получился как бы средний, но по вооружению и защите находился на уровне тяжёлого танка, а может, даже где-то его превосходил. Поэтому его правильно классифицировать как ОБТ. Это была революционная разработка, огромный рывок отечественного танкостроения», — заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, Т-64 стал «родоначальником нового поколения отечественных танков». Практически по всем основным показателям машина превосходила находившиеся тогда в эксплуатации Т-55 и Т-62. Однако в силу обилия новых технических решений ОБТ оказался существенно дороже.

Танк страдал от целого ряда «детских болезней». Правда, все они были успешно «вылечены» в ходе серийного производства, которое началось до официального принятия изделия на вооружение и продолжалось более 20 лет.

Новые решения

Харьковская машина стала первым в мире танком с автоматом заряжания. В этом устройстве размещалось 30 боеприпасов, остальные 10 снарядов находились в немеханизированной укладке и предназначались для быстрого пополнения конвейера.

Появление автомата заряжания позволило значительно уменьшить объём боевого отделения танка и вывести из состава экипажа заряжающего. Теперь в ОБТ находились три человека: командир, наводчик и механик-водитель.

Переправа Т-64 через водную преграду

© Завод имени В.А. Малышева

Т-64 стал первым в мире танком, оснащённым комплексной многослойной комбинированной защитой. Она состояла из броневой стали, противокумулятивных струегасящих и специальных противорадиационных материалов.

Наряду с этим советские специалисты усилили защиту носового узла, элементов вблизи люка механика-водителя, бортов, увеличили углы наклона лобовых листов корпуса. Машина получила характерный для современных отечественных танков низкий силуэт, что естественным образом повысило её живучесть.

Первоначально советский ОБТ оснастили 115-мм гладкоствольной пушкой, но уже на первую модификацию Т-64А поставили более солидное 125-мм орудие Д-81 с механизмом автоматизированного заряжания и теплоизоляционным кожухом.

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«Скорострельность пушки — 10 выстрелов в минуту. На танке (были. — RT) установлены система противоатомной защиты, противопожарное оборудование, оборудование подводного вождения, система пуска дымовых гранат «Туча», прорезиненные бортовые экраны», — говорится в материалах военного ведомства РФ.

Масса базовой версии Т-64 составила 36 т, толщина брони — от 20 до 450 мм, мощность двигателя — 700 л.с., максимальная скорость — 65 км/ч, запас хода — 500 км.

Танк получил принципиально новую трансмиссию с гидроуправлением, обеспечившую существенное снижение массогабаритных параметров моторно-трансмиссионного отделения.

Кроме того, для Т-64 были разработаны ряд новейших систем и узлов управления огнём. В их числе прицел-дальномер, стабилизатор в двух плоскостях и счётно-решающее устройство. Все эти новации позволили повысить эффективность стрельбы.

На протяжении всего серийного производства ОБТ постоянно совершенствовался путём оснащения улучшенными средствами защиты, более современным вооружением и бортовым оборудованием.

Колонна Т-64 советской армии

© Завод имени В.А. Малышева

Важной вехой в развитии этого танка считается появление модификации Т-64Б. Эта машина получила комплекс управляемого вооружения и систему управления огнём 1А33, превосходившую в 1,6 раза по эффективности предшествующее изделие, смонтированное на Т-64А.

«Параллельно с Т-64Б до 1985 года выпускался его упрощенный вариант — танк Т-64Б-1 без комплекса управляемого вооружения 9К112 «Кобра», но сохранивший систему управления огнём 1А33. Выпуск модификации Т-64Б-1 без комплекса управляемого вооружения «Кобра» по стоимости была на 18% ниже ракетного варианта Т-64Б», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчёркивают, что Т-64Б «опередил своё время на десятилетия, а заложенный в машину потенциал позволил создать более поздние боевые машины советского танкостроения».

Так, прямым «потомком» Т-64 стало семейство «реактивных» ОБТ Т-80 с газотурбинным двигателем (на других отечественных танках стояли дизельные агрегаты). Эта машина была принята на вооружение в 1976 году и по-прежнему эксплуатируется российской армией в глубоко модернизированных вариантах.

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Как считает Сергей Суворов, концепция, реализованная в Т-64, оказалась настолько передовой, что во многом по-прежнему определяет стандарты компоновки и внешнего облика ОБТ.

«По совокупности новейших технических решений Т-64 можно назвать революционным танком. Он был абсолютно непохож на предшественников и послужил основой для разработки новых танков, которые сейчас по многим параметрам превосходят западные машины», — пояснил Суворов.

В беседе с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Вадим Антонов отметил, что появление Т-64 вызвало большой резонанс в странах НАТО. По его словам, чтобы догнать СССР, геополитические противники Москвы были вынуждены начать разработки новых типов гусеничных машин и противотанковых средств.

«Т-64 оказал большое влияние на танкостроение во всём мире. Например, можно говорить, что США решили создать свой ОБТ «Абрамс» как ответ на появление и развитие возможностей Т-64», — сказал Антонов.

При этом, по мнению эксперта, наряду с массой безусловных преимуществ у Т-64 имелся ряд недостатков. В частности, первый советский ОБТ оказался достаточно дорогой и сложной в эксплуатации машиной. Данные особенности затрудняли ход серийного производства, техобслуживание и процесс обучения военнослужащих. Впрочем, СССР компенсировал эти проблемы вводом в строй более совершенного Т-72 и его модификаций, подчеркнул Антонов.

От утилизации к модернизации

По словам Сергея Суворова, с распадом СССР произошло масштабное сокращение танкового парка постсоветских государств. В России машины семейства Т-64 начали выводиться из эксплуатации. Позднее первый советский ОБТ был признан не имеющим модернизационного потенциала.

На тот момент крупным эксплуатантом Т-64 являлась Украина. В 2000-е годы она провела частичную модернизацию парка этих машин. Обновлённая модификация получила название «Булат», но позже на официальном уровне была признана неудачной.

До госпереворота в феврале 2014 года и вооружённого конфликта в Донбассе Киев намеревался вообще отказаться от значительной части имевшихся в армии и на складах Т-64. С этой целью украинские власти даже начали переговоры с НАТО, рассчитывая на помощь в утилизации.

Колонна Т-64 ВСУ

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© Министерство обороны Украины

Но война в Донбассе привела к серьёзным потерям в бронетехнике и вынудила Киев вернуть в строй «Булаты» и другие варианты Т-64. Последние годы ВСУ получают так называемый Т-64 образца 2017 года — это очередная модернизированная версия советского ОБТ. Основные изменения в машине коснулись бортовой электроники и динамической защиты.

Впрочем, эксперты всё равно склонны считать, что Т-64 априори менее совершенный, чем Т-72. По мнению Вадима Антонова, морально устаревший Т-64 остаётся значимой боевой единицей лишь в конфликтах, где мало используются современные средства борьбы с танками.