Запрет на списание соцвыплат у должников, отмена техосмотра и продление дачной амнистии: какие законы подписал Путин

В четверг, 30 декабря, Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся различных сфер жизни в России. В частности, глава государства утвердил запрет на списание в счёт долга социальных выплат, которые назначаются по решению правительства или президента РФ. Путин также подписал документы об отмене обязательного техосмотра, о введении уголовного наказания для злостных нарушителей на дорогах и о продлении дачной амнистии до 2031 года. Об этих и других инициативах, получивших статус закона, — в материале RT.

Запрет на списание социальных выплат у должников

В четверг, 30 декабря, Владимир Путин подписал закон, который, в частности, запрещает списывать в счёт долга средства, полученные в качестве социальных выплат, назначенных по решению правительства РФ или главы государства. Такие списания не могут осуществляться без дополнительного согласия должника по каждому случаю поступления денег. Также должникам предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.

С инициативой о необходимости прекратить практику автоматического списания соцвыплат за долги в конце августа 2021 года выступил сам президент.

В соответствии с положением принятого закона, взыскания не могут распространяться на пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Новый порядок также касается выплат, назначенных президентом и правительством для предоставления мер соцподдержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми; выплат малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

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Уголовное наказание для злостных нарушителей ПДД

Президент также подписал закон о введении уголовного наказания для лихачей, ранее уже привлечённых к административной ответственности. Согласно ему, Уголовный кодекс РФ дополняется статьёй 264.2 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами»).

Согласно этой статье, если водитель, неоднократно привлекавшийся по КоАП и лишённый прав за превышение допустимой скорости движения от 60 км/ч и более, либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия), вновь нарушает эти нормы — ему грозит серьёзный штраф или даже тюремное заключение.

Максимальное наказание на ст. 264.2 УК РФ может составить три года лишения свободы с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до трёх лет. Предусмотрены и другие меры наказания.

Действие новой статьи не распространяется на случаи фиксации нарушений камерами, работающими в автоматическом режиме, а также на видеозаписи, фото- и киносъёмки инцидентов.

Отмена обязательного техосмотра

Ещё один подписанный президентом документ отменил обязательный техосмотр для автомобилей и мототранспортных средств, используемых гражданами в личных целях. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.

Процедура также будет необходима для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырёх лет в случае их постановки на учёт, смены владельца или при внесении изменений в конструкцию.

РИА Новости

© Наталья Горшкова

Продление дачной амнистии

Согласно ещё одному федеральному закону, подписанному президентом, действие так называемой дачной амнистии продлено до 1 марта 2031 года. Документ устанавливает более продолжительный срок действия этой нормы, увеличивая его ещё на пять лет.

Напомним, речь идёт об упрощённом порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.

Система биометрических данных

Путин также подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. Отмечается, что единая биометрическая система находится в статусе государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством.

Также 30 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с 30 декабря в России заработала государственная единая биометрическая система (ЕБС). Он отметил, что ЕБС предполагает добровольное участие.

«Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России», — цитирует Чернышенко пресс-служба правительства.

Вице-премьер подчеркнул: «Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надёжную защиту персональных данных граждан».

Судебный иск через госуслуги

Президент также подписал закон, предоставляющий возможность подавать судебный иск в электронном виде. Согласно документу, исковое заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть направлены в суд через портал госуслуг, информационную систему, определённую Верховным судом России или через систему электронного документооборота участников арбитражного процесса.

Необходимые изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства России.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Ликвидация ущерба экологии

Среди подписанных президентом документов также есть закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.

Документ предписывает, что владельцы предприятий должны разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения природы за пять лет до конца срока эксплуатации объектов, а также получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Эвакуация при угрозе ЧС

Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания.

Документ предусматривает наделение правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий.

Вместе с тем законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.