В Совфеде высказались о необходимости повышения штрафа за опасное вождение

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин выразил мнение, что сумма штрафа за опасное вождение может оказаться незначительной для недобросовестных владельцев дорогих машин.
В Совфеде высказались о необходимости повышения штрафа за опасное вождение
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

По его словам, люди, которые ездят на бюджетных авто, не злоупотребляют опасной ездой в силу своего менталитета и технических возможностей транспортных средств.

«Это, как правило, удел владельцев дорогих автомобилей — скоростных и супермощных. Вот они в основном так ездят. И с учётом стоимости автомобиля, общих финансовых возможностей может получиться так, что названная сумма штрафа окажется недостаточной, то есть несущественной. Ведь главная цель штрафа — это не заработать деньги в бюджет, а предотвратить, предупредить дальнейшее повторение этого правонарушения, то есть это должно быть достаточно ощутимое воздействие, чтобы человек в дальнейшем воздерживался. Но вот будет ли 3 тыс. рублей для этих людей большой проблемой — неизвестно», — пояснил он.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с незарегистрированными автомобилями.

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