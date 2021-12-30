Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

Документ опубликован на сайте правовой информации.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.