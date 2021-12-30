Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте правовой информации.
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.
17 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика.
Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.