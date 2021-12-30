Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте правовой информации.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

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