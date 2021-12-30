Путин подписал закон о международных грузоперевозках в Калининградской области

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие положений конвенции о международных железнодорожных перевозках на новые участки ж/д инфраструктуры в Калининградской области.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Распространение действия конвенции на участки в Калининградской области призвано упростить оформление перевозок грузов при международном железнодорожном сообщении для увеличения объёмов таких перевозок в направлении Балтийского бассейна.

В начале июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому иностранцам запрещается работать в регионе на производстве хлеба и кондитерских изделий, преподавать или водить общественный транспорт.