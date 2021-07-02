Власти запретили иностранцам работать в ряде сфер в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому иностранцам запрещается работать в регионе на производстве хлеба и кондитерских изделий, преподавать или водить общественный транспорт.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий..., кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении», — говорится в указе.

В соответствии с документом теперь иностранные граждане не смогут работать на территории Калининградской области в такси, HR- и образовательной сфере, а также предоставлять временное жильё. Соответствующий указ вступит в силу через три месяца и будет действовать на протяжении года.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в период преодоления последствий распространения COVID-19. Согласно документу, сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, продлены до 30 сентября 2021 года.