Власти запретили иностранцам работать в ряде сфер в Калининградской области
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Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий..., кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении», — говорится в указе.
В соответствии с документом теперь иностранные граждане не смогут работать на территории Калининградской области в такси, HR- и образовательной сфере, а также предоставлять временное жильё. Соответствующий указ вступит в силу через три месяца и будет действовать на протяжении года.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России в период преодоления последствий распространения COVID-19. Согласно документу, сроки временного пребывания мигрантов в России, не имеющих на то оснований, продлены до 30 сентября 2021 года.