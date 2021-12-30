Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Ответственность также устанавливается за утилизацию морского судна путём его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, а также в акватории Северного морского пути, уточняет агентство.
Также 30 декабря президент подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.