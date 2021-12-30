Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за утилизацию судов путём их затопления и нарушение требований в отношении затонувших судов их собственниками.
Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Ответственность также устанавливается за утилизацию морского судна путём его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, а также в акватории Северного морского пути, уточняет агентство.

Также 30 декабря президент подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.

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