Путин подписал закон об ответственности владельцев за утонувшие суда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за утилизацию судов путём их затопления и нарушение требований в отношении затонувших судов их собственниками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Ответственность также устанавливается за утилизацию морского судна путём его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря России, а также в акватории Северного морского пути, уточняет агентство.

Также 30 декабря президент подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.