Путин подписал закон о ликвидации ущерба экологии собственниками предприятий

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.

Закон, опубликованный на портале правовой информации, обязывает владельцев предприятий разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения природы за пять лет до конца срока эксплуатации объектов, а также получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Как ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, с 1 сентября 2022 года владельцев промышленных предприятий в России обяжут заниматься ликвидацией накопленных отходов.