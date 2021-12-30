Путин подписал закон о ликвидации ущерба экологии собственниками предприятий

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает промышленные предприятия ликвидировать последствия вредного воздействия на окружающую среду.
Путин подписал закон о ликвидации ущерба экологии собственниками предприятий
  • РИА Новости

Закон, опубликованный на портале правовой информации, обязывает владельцев предприятий разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения природы за пять лет до конца срока эксплуатации объектов, а также получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Как ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, с 1 сентября 2022 года владельцев промышленных предприятий в России обяжут заниматься ликвидацией накопленных отходов.

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