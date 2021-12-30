Путин подписал закон о ликвидации ущерба экологии собственниками предприятий
- РИА Новости
Закон, опубликованный на портале правовой информации, обязывает владельцев предприятий разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения природы за пять лет до конца срока эксплуатации объектов, а также получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Как ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, с 1 сентября 2022 года владельцев промышленных предприятий в России обяжут заниматься ликвидацией накопленных отходов.