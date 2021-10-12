Российские заводы обяжут убирать за собой отходы с 2022 года

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с 1 сентября 2022 года владельцев промышленных предприятий в России обяжут заниматься ликвидацией накопленных отходов.
Российские заводы обяжут убирать за собой отходы с 2022 года
  • РИА Новости

«Казалось бы, накопил отходы — будь добр, ликвидируй. Но зачастую либо такое имущество продаётся, либо собственник объявляет себя банкротом», — приводит телеканал «360» заявление Абрамченко.

По её словам, на практике будет реализован принцип «намусорил — убери за собой» посредством принятия нового закона о ликвидации накопленного вреда.

Законопроект направлен на наиболее опасные производственные объекты (ОПО): промышленные площадки и цеха крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов.

Ранее генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал об опыте Белоруссии и Казахстана по работе института расширенной ответственности производителей (РОП).

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