В РЭО рассказали об институте расширенной ответственности производителей

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал об опыте Белоруссии и Казахстана по работе института расширенной ответственности производителей (РОП).
В РЭО рассказали об институте расширенной ответственности производителей
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«Опыт Казахстана и Белоруссии в части работы института расширенной ответственности производителей показывает, что чем раньше начать его реализацию, тем лучше. В Белоруссии процент переработки вырос в разы, в Казахстане расширили список товаров, по которым уплачивается экологический сбор, но при этом дали бизнесу время на перестройку», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в РЭО согласны с тем, что правила должны вступать в силу постепенно. Как напомнил Буцаев, в России бизнесу дали на переход шесть лет.

«Но предприниматели в лице бизнес-ассоциаций снова пытаются отодвинуть сроки. Тем временем объёмы отходов на полигонах растут, а утилизаторы теряют выгоду. Поэтому мы надеемся, что опыт коллег из соседних республик станет ещё одним показателем, почему РОП в России надо вводить если не вчера, то точно сейчас», — отметил он.

Ранее сообщалось, что РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье.

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