РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье

Российский экологический оператор (РЭО) впервые вложится в два инвестиционных проекта, в рамках которых построят два мусороперерабатывающих комплекса в Московской области. Наблюдательный совет госкорпорации одобрил сделку.

Об этом сообщает телеканал «360».

Общий объём инвестиций составит 16 млрд рублей, из них 2,9 млрд — средства РЭО. По словам экспертов, это необходимый шаг в развитии отрасли по обращению с отходами.

Кроме того, это позволит снизить тарифную нагрузку на население, подчеркнул генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он напомнил, что 22 июня правительство одобрило новую меру государственной поддержки в виде выкупа облигаций. РЭО воспользуется этим инструментом, чтобы проинвестировать 6,2 млрд рублей в 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.