РЭО проинвестирует строительство двух заводов по переработке отходов в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Общий объём инвестиций составит 16 млрд рублей, из них 2,9 млрд — средства РЭО. По словам экспертов, это необходимый шаг в развитии отрасли по обращению с отходами.
Кроме того, это позволит снизить тарифную нагрузку на население, подчеркнул генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Он напомнил, что 22 июня правительство одобрило новую меру государственной поддержки в виде выкупа облигаций. РЭО воспользуется этим инструментом, чтобы проинвестировать 6,2 млрд рублей в 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году.
Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.