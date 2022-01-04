Стрим из СИЗО: как российские блогеры всё чаще оказываются на скамье подсудимых

Минувший год запомнился уголовными делами в отношении известных российских блогеров. Вменяемые им преступления различаются, но почти всегда поводом для уголовного преследования служили материалы, опубликованные самими же фигурантами. RT вспоминает нашумевшие истории этого года и выясняет, почему участились подобные аресты.

Хованский и оправдание «Норд-Оста»

9 июня 2021 года в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Причиной стала песня про «Норд-Ост», которую задержанный, по версии следствия, исполнял на стриме в 2018 году. В ней Хованский одобряет действия боевиков, устроивших теракт на Дубровке в 2002 году.

Юрий Хованский

© Александр Гальперин

Блогера обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» и отправили под стражу. По этой статье ему может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Сам Хованский ещё при задержании частично признал свою вину и извинился за песню. Он также утверждает, что не имеет отношения к записи, которая в итоге попала в сеть — её якобы сделал кто-то из гостей, присутствовавших на закрытой вечеринке, где блогер её и исполнил.

Защита Хованского настаивает, что композиция исполнялась только один раз, в 2012 году, — это означало бы, что срок давности по вменяемой статье уже истёк, поскольку тогда действовала другая редакция статьи об оправдании терроризма.

В то же время следователи ссылаются на показания свидетелей, утверждающих, что они впервые услышали песню в 2018 году, а затем находили её в интернете 2,5 года спустя.

21 декабря стало известно, что Юрий Хованский обжаловал свой арест в Европейском суде по правам человека. Блогер считает своё содержание под стражей необоснованным и не адекватным вменяемому ему преступлению. 26 декабря следствие попросило изменить меру пресечения на запрет определённых действий.

29 декабря суд удовлетворил это требование. Хованскому запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, посещать культурно-массовые мероприятия, пользоваться интернетом и средствами связи, а также общаться с журналистами.

Смерть и избиения в прямом эфире

Внимание правоохранительных органов в 2021 году привлекли так называемые треш-стримеры — видеоблогеры, за деньги подписчиков публикующие видео с унижениями и избиениями.

Для Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, очередной такой стрим после гибели девушки в прямом эфире закончился шестью годами колонии строгого режима.

Станислав Решетняк

vk.com

2 декабря 2020 года Решетняк снимал, как распивает алкоголь в компании двух знакомых, видео транслировалось на его YouTube-канале. В какой-то момент он поссорился с одной из подруг, начал её избивать, а затем выставил из дома на мороз. Когда блогер хватился девушки, та уже была без сознания. Приехавшие медики констатировали её смерть. Эфир длился вплоть до приезда скорой.

В апреле 2021 года Раменский суд Московской области вынес приговор Решетняку за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть, блогер отправился в колонию на шесть лет.

Другому скандальному блогеру, Андрею Буриму, известному под ником Mellstroy, в 2021 году также вынесли приговор за избиение девушки в прямом эфире.

Трансляция велась в октябре 2020 года — Бурим несколько раз ударил гостью лицом об стол, разбив ей губу и повредив брекеты. Пострадавшая обратилась в полицию, и летом 2021 года блогеру назначили наказание в виде полугода исправительных работ.

Пресечь беспредел на каналах треш-стримеров могут законодательно — в январе с таким предложением выступил сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, треш-стримы нужно приравнять к преступлениям, связанным с унижением человеческого достоинства, и наказывать за них лишением свободы на срок до шести лет или штрафами от 300 до 600 тыс. рублей.

Судьба этой законодательной инициативы пока неизвестна.

Видео о секретных объектах

В октябре 2021 года Мосгорсуд вынес приговор 37-летнему диггеру и блогеру Андрею Пыжу по делу о незаконном получении и вывозе за рубеж сведений, составляющих гостайну и касающихся режимных объектов в Московском регионе. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Андрей Пыж

© urban_msh/Innstagram

Блогер прославился благодаря своим видео из путешествий и с разных заброшенных объектов, на YouTube-канал Пыжа подписаны более 800 тыс. человек.

Работая над очередным роликом, Пыж незаконно раздобыл некие засекреченные документы, о чём узнали в правоохранительных органах.

Блогера обвинили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, а также их распространении через интернет и перемещении за рубеж.

По данным следствия, мужчина на электронном носителе перемещал добытые данные на Украину, гражданином которой является — у него двойное гражданство.

Вину по вменяемым преступлениям Андрей Пыж не признал.

Слабоумие без отваги

В октябре 2021 год блогера и уроженца Таджикистана Руслана Талабжона (псевдоним — Руслан Бобиев) и его подругу Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам лишения свободы за фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве.

На снимке, опубликованном в соцсетях Бобиева в конце сентября, молодые люди изображали половой акт, при этом Чистова была одета в полицейскую форму.

Руслан Бобиев и Анастасия Чистова

vk.com

© Руслан Бобиев

Участников фотосессии задержали, на них оформили протоколы о неповиновении сотруднику полиции и отдельно на Чистову — о незаконном ношении формы. После этого Бобиев опубликовал видео, в котором принёс извинения за свой поступок.

Впоследствии на пару завели уголовное дело по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

29 октября их приговорили к десяти месяцам лишения свободы. Кроме того, на Бобиева написали протокол о нарушении правил въезда в РФ.

В ноябре 2021 года основанием для возбуждения уголовного дела стало другое оскорбительное фото — 19-летний блогер Матвей Юферов опубликовал снимок, на котором справляет нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в московском районе Измайлово.

24 декабря Московский городской суд признал Юферова виновным по статье об оскорблении памяти ветеранов. Ближайшие четыре года блогер проведёт в колонии. При этом прокуратура требовала для Юферова максимальный срок наказания, предусмотренный статьёй, — пять лет лишения свободы.

«Нельзя говорить о тенденции»

По мнению координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, говорить об уголовных преследованиях в отношении блогеров как об общей тенденции не стоит.

«Тут нельзя говорить о какой-то общей тенденции, потому что в различных случаях речь идёт о разных правонарушениях. Объединяет эти уголовные дела только факт публикаций в интернете,— констатировал Парфентьев. — Но всё это возникло не в 2021 году. Интерес информационного регулятора и правоохранительных органов к различным видам публикаций в интернете сформировался достаточно давно — я бы даже сказал, что с некоторым опозданием по сравнению с тем, как интернет стал значимым и популярным средством распространения информации. Наверное, было бы странным полагать, что на такой канал распространения информации внимание регулятора и правоохранителей не было бы обращено».

Эксперт отмечает, что по большинству уголовных дел в отношении блогеров в обществе сформировалось вполне однозначное мнение.

«Если мы посмотрим, например, какие-то материалы, связанные с нецензурной бранью, с публикацией каких-то сексуальных материалов и так далее, то здесь есть некий общественный консенсус, что публикация подобных материалов недопустима, и каких-то альтернативных точек зрения здесь в информационном поле нет», — пояснил собеседник RT.

По его словам, споры в обществе вызывают только те случаи, когда норму закона, применяемую в отношении того или иного блогера, можно трактовать неоднозначно. Это особенно касается «политизированных» тем, считает эксперт.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с RT также отметил, что единого тренда на уголовные преследования в отношении блогеров в стране нет, добавив, что речь идёт скорее об усилении контроля в интернете в целом.

«Это единый тренд государства, направленный на контроль интернета в первую очередь. Авторы такого контента попадают под эти жернова, но я бы не стал как-то это систематизировать, просто выборка в данном случае наиболее релевантна по отношению к блогерам, хотя процесс это общий», — полагает Мариничев.

Он также выразил сомнения насчёт того, что России нужен отдельный закон, регулирующий деятельность блогеров, но допустил, что подвижки в этом направлении могут быть.

«Человек должен иметь возможность высказывать своё мнение, — подчеркнул интернет-омбудсмен. — Нам скорее нужно чёткое понимание, что есть иные рассуждения и позиция конкретного человека и что есть информация, которая побуждает к определённым действиям других людей. И здесь довольно тонкая грань. А специальным образом систематизировать самих блогеров, придумывать для них законодательство — это, я думаю, не очень хорошая идея».