Участников фотосессии на фоне храма в Москве приговорили к десяти месяцам колонии

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Мировой судья Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову, участвовавших в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в столице, к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Участников фотосессии на фоне храма в Москве приговорили к десяти месяцам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в суде.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева.

Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.

После задержания блогер публично извинился.

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