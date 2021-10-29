Участников фотосессии на фоне храма в Москве приговорили к десяти месяцам колонии

Мировой судья Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову, участвовавших в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в столице, к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в суде.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева.

Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.

После задержания блогер публично извинился.