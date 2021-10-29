Участников фотосессии на фоне храма в Москве приговорили к десяти месяцам колонии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в суде.
Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева.
Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.
После задержания блогер публично извинился.