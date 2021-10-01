Материалы по делу участников фотосессии на фоне храма в Москве направлены в СК

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Полиция Москвы передала следственным органам материалы дела в отношении блогера Руслана Бобиева, который снялся на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы в вульгарной позе.
Материалы по делу участников фотосессии на фоне храма в Москве направлены в СК
  • РИА Новости

«Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета для правовой оценки и принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.

После задержания блогер публично извинился.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест блогера Юрия Хованского 13 октября.

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