Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест блогера Хованского 13 октября

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Санкт-Петербургский городской суд 13 октября рассмотрит апелляционные жалобы на арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется по делу об оправдании терроризма.
Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест блогера Хованского 13 октября
  • © Юрий Хованский / youtube

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Защитник уточнил, что Хованский будет присутствовать при рассмотрении апелляции по видео-конференц-связи.

Ранее суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на месяц.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

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