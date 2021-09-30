Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест блогера Хованского 13 октября
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
Защитник уточнил, что Хованский будет присутствовать при рассмотрении апелляции по видео-конференц-связи.
Ранее суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на месяц.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.