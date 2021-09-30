Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест блогера Хованского 13 октября

Санкт-Петербургский городской суд 13 октября рассмотрит апелляционные жалобы на арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется по делу об оправдании терроризма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Защитник уточнил, что Хованский будет присутствовать при рассмотрении апелляции по видео-конференц-связи.

Ранее суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на месяц.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.