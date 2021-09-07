Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на один месяц

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания в СИЗО до 8 октября видеоблогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.
Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на один месяц
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Оправдание терроризма»), сроком по 8 октября», — говорится в сообщении.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

Также сообщалось, что Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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