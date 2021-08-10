Блогер Хованский включён в список людей, причастных к экстремизму или терроризму

Короткая ссылка
Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Блогер Хованский включён в список людей, причастных к экстремизму или терроризму
  • © Юрий Хованский / youtube

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт службы.

Отмечается, что в реестр внесён Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить