Блогер Хованский включён в список людей, причастных к экстремизму или терроризму
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт службы.
Отмечается, что в реестр внесён Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.
Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.