Блогер Хованский включён в список людей, причастных к экстремизму или терроризму

Росфинмониторинг включил арестованного блогера Юрия Хованского в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт службы.

Отмечается, что в реестр внесён Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.