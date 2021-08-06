Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сам Хованский просил о переводе под домашний арест.

При этом следователь в ходе заседания суда сообщил, что сбор доказательств по делу ещё не завершён.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.