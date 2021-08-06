Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что сам Хованский просил о переводе под домашний арест.
При этом следователь в ходе заседания суда сообщил, что сбор доказательств по делу ещё не завершён.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.