Суд арестовал блогера Хованского
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», — говорится в заявлении.
Ранее Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.
9 июня стало известно о задержании блогера в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.