Суд арестовал блогера Хованского

Дзержинский районный суд принял решение арестовать блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», — говорится в заявлении.

Ранее Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

9 июня стало известно о задержании блогера в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.