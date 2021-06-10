Суд арестовал блогера Хованского

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Дзержинский районный суд принял решение арестовать блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.
Суд арестовал блогера Хованского
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», — говорится в заявлении.

Ранее Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

9 июня стало известно о задержании блогера в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

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