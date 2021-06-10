Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Короткая ссылка
Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, следователи требуют арестовать его. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

9 июня стало известно о задержании блогера в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить