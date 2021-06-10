Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, следователи требуют арестовать его. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

9 июня стало известно о задержании блогера в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.