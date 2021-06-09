Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

Видео с задержанием и признанием Хованского опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

«Задержан по статье 205.2 часть 2 УК России. В своё время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — заявил Хованский на видео.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан блогер Юрий Хованский.

По его словам, задержание прошло в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера могла стала песня Хованского о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.