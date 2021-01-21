В Совфеде предложили наказывать за треш-стримы лишением свободы
- РИА Новости
«Следует дополнить 282-ю статью УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьёй, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы», — цитирует сенатора РИА Новости.
По его словам, преступление может наказываться заключением от трёх до шести лет, принудительными работами на срок от двух до пяти лет или штрафом в размере 300—600 тыс. рублей.
Обсуждение вопроса началось в Совфеде в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка. Молодой человек арестован на два месяца.