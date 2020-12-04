Суд в Подмосковье арестовал блогера по делу о смерти девушки

Короткая ссылка
Раменский городской суд в Московской области арестовал на два месяца блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, по делу о смерти девушки во время его стрима.
Суд в Подмосковье арестовал блогера по делу о смерти девушки
  • vk.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца», — заявили в суде.

Ранее сообщалось о задержании блогера из-за смерти девушки во время его стрима.

Специалисты в рамках экспертизы установили, что у погибшей были закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтёки.

СК предъявил Решетникову обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить