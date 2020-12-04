Суд в Подмосковье арестовал блогера по делу о смерти девушки
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца», — заявили в суде.
Ранее сообщалось о задержании блогера из-за смерти девушки во время его стрима.
Специалисты в рамках экспертизы установили, что у погибшей были закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтёки.
СК предъявил Решетникову обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.