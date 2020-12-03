СК сообщил о задержании блогера из-за смерти девушки во время стрима

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила о задержании блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, в рамках уголовного дела о смерти девушки у него в прямом эфире.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК России). В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь», — сказала она ТАСС.

Отмечается, что специалисты в рамках экспертизы установили, что у погибшей были закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтёки.

Вместе с этим уточняется, что проведение химико-биологического исследования продолжается.

Врадий также добавила, что появившаяся в СМИ информация о беременности скончавшейся не подтвердилась.

Ранее в СК отреагировали на данные о показанной в ходе стрима смерти девушки.