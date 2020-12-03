СК сообщил о задержании блогера из-за смерти девушки во время стрима
- РИА Новости
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК России). В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь», — сказала она ТАСС.
Отмечается, что специалисты в рамках экспертизы установили, что у погибшей были закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтёки.
Вместе с этим уточняется, что проведение химико-биологического исследования продолжается.
Врадий также добавила, что появившаяся в СМИ информация о беременности скончавшейся не подтвердилась.
Ранее в СК отреагировали на данные о показанной в ходе стрима смерти девушки.