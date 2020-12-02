СК отреагировал на данные о показанной в ходе стрима смерти девушки

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Помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий прокомментировала данные о смерти девушки, которая была показана во время стрима блогером.
СК отреагировал на данные о показанной в ходе стрима смерти девушки
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Врадий заявила о намерении следователей разобраться в данной ситуации.

«Следственным отделом... в связи с появлением публикаций в СМИ инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов», — сказала она.

Согласно имеющейся информации на сайте ведомства, 2 декабря медики констатировали смерть девушки. При этом врачи не зафиксировали на её теле видимых признаков насильственной смерти.

Представитель СК также добавила, что следователи изучат данные СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого нашли тело.

Как указывает агентство, молодой человек прямо в ходе стрима, опубликованного на YouTube, пытался привести девушку в чувство. Видеозапись продолжала транслироваться даже после того, как он заявил об отсутствии у неё признаков жизни. В итоге приехавший в дом медик в прямом эфире констатировал смерть девушки.

Ранее в лесу в Московской области нашли тело мужчины с телесными повреждениями, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом. СК возбудил дело по данному факту.

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