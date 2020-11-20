В подмосковном лесу нашли тело связанного мужчины

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В лесу в Московской области нашли тело мужчины с телесными повреждениями, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом.
В подмосковном лесу нашли тело связанного мужчины
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Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по Московской области.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время следователями задержаны трое подозреваемых в убийстве — двое мужчин и женщина.

Криминалисты уже изучили место происшествия и продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге был найден труп женщины с отрезанным пальцем.

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