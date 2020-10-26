В Петербурге найден труп женщины с отрезанным пальцем

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В Санкт-Петербурге на улице Димитрова обнаружен труп 34-летней женщины с повреждённой шеей и отрезанной фалангой пальца. Погибшая работала преподавателем в одном из институтов города.
В Петербурге найден труп женщины с отрезанным пальцем
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как сообщают «Невские новости», днём в воскресенье, 25 октября, в полицию Петербурга обратился мужчина, работающий строителем, с заявлением о том, что в квартире одного из домов по улице Димитрова он обнаружил труп хозяйки.

В квартире по указанному адресу найдено тело женщины 1986 года рождения, у неё была повреждена шея, а также не было фаланги пальца.

Погибшей оказалась старшая преподавательница биохимии петербургского технологического института.

По сообщениям ФАН, следователи считают, что убитой отрезали палец, чтобы разблокировать смартфон.

Возбуждено уголовное дело.

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