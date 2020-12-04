СК предъявил обвинение блогеру после гибели девушки на стриме

Следователи предъявили блогеру Стасу Решетникову, известному как Reeflay, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после гибели девушки во время его стрима.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК России)», — заявила Врадий.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием обвиняемого.

В СК заявили, что будут ходатайствовать о заключении блогера под стражу.

Ранее сообщалось о задержании блогера из-за смерти девушки во время его стрима.

Специалисты в рамках экспертизы установили, что у погибшей были закрытая черепно-мозговая травма, гематома и кровоподтёки.