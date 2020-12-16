Совфед планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

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Совет Федерации планирует разработать законодательную инициативу, запрещающую треш-стримы в интернете. Такое решение было принято на заседании Совфеда, передаёт РИА Новости.
Совфед планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете
  • РИА Новости

Вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнивший недавний случай с блогером Reeflay.

«Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретят эти треш-стримы как таковые», — сказал он.

По его мнению, в сети не должно быть «пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека».

В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко согласилась, что такие вещи допускать нельзя, и предложила обсудить предложение в конце января.

Ранее суд в Подмосковье арестовал на два месяца блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, по делу о смерти девушки во время его стрима.

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