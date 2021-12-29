Суд в Петербурге постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определённых действий, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно решению суда, из изолятора его выпустят сегодня же.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об изменении с 8 января меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского. Причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.