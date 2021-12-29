Суд в Петербурге постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО

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Суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определённых действий, сообщает РИА Новости.
Суд в Петербурге постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Отмечается, что, согласно решению суда, из изолятора его выпустят сегодня же.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об изменении с 8 января меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского. Причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

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