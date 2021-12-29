Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому с 8 января
- © РИА Новости / Александр Гальперин
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Следствие просит изменить меру Юрию Хованскому с 8 января», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованскому на запрет определённых действий.
Заседание суда было назначено на 15:00 29 декабря.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.